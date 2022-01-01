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«Наконец-то это услышат все»: фехтовальщица Софья Великая запела в «Новогодней Маске»

Знаменитую спортсменку в костюме Елочной игрушки звездное жюри отгадать не смогло.

«Наконец-то это услышат все»: фехтовальщица Софья Великая запела в «Новогодней Маске»
Софья Великая. Фото: Global Look Press

Одним из самых невероятных костюмов «Новогодней Маски» стала Елочная игрушка. Этот наряд весит 35 килограммов и признан самым тяжелым костюмом праздничного выпуска.

Звездное жюри пыталось угадать замаскированную певицу по сильным, «мужским» ногам. Филипп Киркоров сразу предположил, что это Ани Лорак, а Ирина Дубцова была уверена, что обвешенной шариками на сцену вышла Наташа Королева.

«Новогодняя Маска»
Костюм Елочной игрушки поражает воображение. Фото: PR НТВ.

Однако, когда Игрушка запела, члены жюри сразу поняли, что перед ними не профессиональная певица. После ее выступления Киркоров изменил мнение и заявил, что в костюме прячется Татьяна Навка. Другие звезды выдвинули версии: Вика Дайнеко, Яна Рудковская, Аделина Сотникова, Наталья Рогозина, Алена Апина, Ирина Слуцкая, Натали, Ирина Салтыкова, Шура и даже Сергей Соседов.

Варианты со спортсменкой (а кто еще потянет такой костюм?) были близки к истине. В итоге под маской оказалась знаменитая фехтовальщица, 36-летняя олимпийская чемпионка Софья Великая. Звездам пришлось признать, что мастерица сабли оказалось очень артистичной и хорошо поющей.

«София, а можно вопрос? Великая – это псевдоним или это реально фамилия?» — поинтересовался Киркоров.

«Наконец-то это услышат все. Это моя фамилия, друзья», — ответила спортсменка.

«А там про ноги мужские вырежут?» — поинтересовался Иосиф Пригожин в конце.

«Софья сама вырежет, не переживайте», — серьезным тоном пошутила Марина Кравец.

Напомним, в копилке Великой два олимпийских «золота» и три «серебра». Она восемь раз становилась чемпионкой мира, а сколько России – уж и не сосчитать. Имеет звание майора вооруженных сил РФ.

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