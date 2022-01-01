«Наконец-то это услышат все»: фехтовальщица Софья Великая запела в «Новогодней Маске»

Одним из самых невероятных костюмов «Новогодней Маски» стала Елочная игрушка. Этот наряд весит 35 килограммов и признан самым тяжелым костюмом праздничного выпуска.

Звездное жюри пыталось угадать замаскированную певицу по сильным, «мужским» ногам. Филипп Киркоров сразу предположил, что это Ани Лорак, а Ирина Дубцова была уверена, что обвешенной шариками на сцену вышла Наташа Королева.

Однако, когда Игрушка запела, члены жюри сразу поняли, что перед ними не профессиональная певица. После ее выступления Киркоров изменил мнение и заявил, что в костюме прячется Татьяна Навка. Другие звезды выдвинули версии: Вика Дайнеко, Яна Рудковская, Аделина Сотникова, Наталья Рогозина, Алена Апина, Ирина Слуцкая, Натали, Ирина Салтыкова, Шура и даже Сергей Соседов.

Варианты со спортсменкой (а кто еще потянет такой костюм?) были близки к истине. В итоге под маской оказалась знаменитая фехтовальщица, 36-летняя олимпийская чемпионка Софья Великая. Звездам пришлось признать, что мастерица сабли оказалось очень артистичной и хорошо поющей.

«София, а можно вопрос? Великая – это псевдоним или это реально фамилия?» — поинтересовался Киркоров. «Наконец-то это услышат все. Это моя фамилия, друзья», — ответила спортсменка. «А там про ноги мужские вырежут?» — поинтересовался Иосиф Пригожин в конце. «Софья сама вырежет, не переживайте», — серьезным тоном пошутила Марина Кравец.

Напомним, в копилке Великой два олимпийских «золота» и три «серебра». Она восемь раз становилась чемпионкой мира, а сколько России – уж и не сосчитать. Имеет звание майора вооруженных сил РФ.

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