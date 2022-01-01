«Что! Уже на пенсию вышла? Во дела»: 45-летняя Инна Маликова в платье-сорочке цвета электрик показала фигуру во всей красе

Ранее стало известно, что артистка решила выйти на пенсию за выслугу лет. Отец поп-дивы заверил — в этом нет ничего удивительного, и его дочь заслужила выплаты от государства.

Инна Маликова взбудоражила общественность своим решением выйти на пенсию за выслугу лет. Кстати, отец именитой артистки — Юрий Федорович считает, что в этом нет ничего удивительного, и его дочь заслужила выплаты от государства.

«Она в 16 лет пошла работать на эстраду и, согласно государственным законам, ей положена пенсия. Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию? И мы подали документы», — говорил Юрий Маликов в беседе с Woman.ru.

Поклонники были удивлены таким решением Инны Маликовой. Она далека от образа привычной пенсионерки. Вы только посмотрите, в каком наряде певица встречала Новый год. Платье-сорочка цвета электрик так и льнула к стройной фигурке поп-дивы. На плечи Инна накинула дубленку, позировав в босоножках в снегу. «Что! Уже на пенсию вышла! Во дела», «Всем бы так выглядеть на пенсии», «Это пенсионерка или все-таки Снегурочка», «Пенсионерки теперь уже не те, что раньше», «Пенсия?? Она выглядит моложе школьниц-выпускниц», — пишут фолловеры.

«Мои дорогие, милые друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам в новом году самое главное — здоровья! И конечно душевного тепла, радости, благополучия и исполнения всех самых самых заветных желаний! С огромной любовью к вам!» — отметила Маликова.

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