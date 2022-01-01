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«Еще вам желаю иметь целый дом, а не его половину»: Харламов вспомнил Асмус на «Все против Comedy»

Шоумен не забыл «ущипнуть» бывшую жену.

«Еще вам желаю иметь целый дом, а не его половину»: Харламов вспомнил Асмус на «Все против Comedy»
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов на «Все против Comedy» на канале ТНТ высмеял свою бывшую жену актрису Кристину Асмус в одном из конкурсов.

Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: кадр из шоу

Звезды спели забавную композицию, которая была связана с их жизнью.

«А я вам желаю иметь миллион, а не его половину. Еще вам желаю иметь целый дом, а не его половину. Также желаю машину иметь, а не половину машины. Короче желаю вам в этом году не потерять свою половину».

Гарик Харламов

Напомним, что Гарик Харламов регулярно высмеивает бывшую жену на шоу. Сейчас юморист живет с актрисой Катериной Ковальчук.

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