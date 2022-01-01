«Это шоу не для слабонервных»: Киркоров намекнул, что к 55 годам ему лучше не раздеваться

«Новогодняя Маска» собрала на канале НТВ в праздничную ночь невероятное количество артистов.

Приветственное слово коллегам и зрителям сказал «абсолютный монарх шоу» Филипп Киркоров. 54-летний певец предстал в поистине королевском образе, с короной на голове и сложной маской на лице. Оба атрибута, а также наряд артиста и перстни на его пальцах были украшены сверкающими камнями.

Правда, первым делом «поп-король» решил немного раздеться.

«Я так рад вас видеть всех в эту новогоднюю, предновогоднюю и посленовогоднюю ночь, провести с вами здесь на канале НТВ. Поэтому можно я сниму эти все атрибуты монархии и, да простит меня «Маска», маску…» — сказал Филипп, освобождая белоснежную голову от лишних аксессуаров. «Ну, уж дальше я раздеваться не буду, это шоу не для слабонервных… Останусь так. Ну слушайте, мне в наступающем году 55. Ну для 55 я неплохо сохранился…»

Добавим, что, отгадывая новые маски, Киркоров легко признал среди них Любовь Успенскую. А когда она неожиданно заговорила со сцены о несостоявшемся браке с ним, Филипп не растерялся и отметил, что еще не все потеряно.

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