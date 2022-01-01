«Из Пензы весом до пятидесяти килограммов»: Зиверт оскорбила Волю на шоу «Все против Comedy»

Певица Юлия Зиверт провела новогодний выпуск «Все против Comedy» на канале ТНТ с резидентом программы Павлом Волей.

«Я дико рада находиться на сцене. Особенно в такой роли. Я смотрела прошлогодний Comedy Club, который вели замечательные Тимур Родригез и Полина Гагарина. Я так понимаю, что есть некое негласное правило, по которому новогодний выпуск ведут популярная певица и кто-то из Пензы – весом до пятидесяти килограммов». Юлия Зиверт

«Кстати, Юля первый раз ведет хоть что-то и сразу решила залететь с оскорблений. А ты сама откуда? Из какого города?» — спросил Воля.

«Я из Москвы», — заметила Юлия Зиверт.

«Центнер провинции и Москва проведут для вас этот вечер», — заявил Павел Воля.

Напомним, что в новогоднем выпуске против друг друга сражались звезды Comedy Club и певцы, актеры, блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.

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