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«Развязно вывали мандаринки на стол»: Бузова с грудью «в бодрой стойке», кривлялась всю новогоднюю ночь

Экс-ведущая проекта «Дом-2» зажигательно приплясывала под собственный хит.

«Развязно вывали мандаринки на стол»: Бузова с грудью «в бодрой стойке», кривлялась всю новогоднюю ночь
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Ольга Бузова в Instagram показала, как провела новогоднюю ночь. Артистка устроила зажигательные танцы под собственный хит, примерив коротенькое мерцающее платье с «дырой» в виде декольте до пупа.

После боя курантов певица включила концерт Аллы Пугачевой, а сама сняла туфельки, сверкнув изящными щиколотками в кадре. Усевшись за праздничный стол, Бузова эффектно блеснула грудью «в бодрой стойке», едва ли не вывалив свои «мандаринки» на тарелки рядом с оливье.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в жутко коротеньком платьице блеснула голыми бедрами и декольте до пупа, включив по ТВ концерт Аллы Пугачевой. Фото: Instagram.com/buzova86

«В новый-новый год я шепну тебе на ушко:
«Извини, мой милый, но я — не твоя игрушка!
Больше не оставлю на подушке ни слезинки,
В феврале другой дарить ты будешь валентинки», — пела, кривляясь в мини-платье с мерцающими блестками Бузова.

«Опа! Груди в бодрой стойке», «Развязно вывали свои мандаринки на праздничный стол», «Сняла туфельки и трусики??», «А что по ТВ концерт Пугачевой показывали?? Или у Оли старые записи??», «Платье, конечно, экстравагантное! Одно неловкое движение и грудь на виду», «Прикройте прелести», «Всю ночь кривлялась и собою любовалась», — пишут фолловеры.

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