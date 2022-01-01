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«Я теперь буду Любовь Киркорова?»: Успенская напомнила Филиппу о несостоявшейся свадьбе

У двух звезд эстрады получился очень личный диалог в шоу «Новогодняя Маска».

«Я теперь буду Любовь Киркорова?»: Успенская напомнила Филиппу о несостоявшейся свадьбе
Филипп Киркоров в «Новогодней Маске». Фото: PR НТВ.

В новогоднюю ночь 2022-го на канале НТВ отгремел 5-часовой праздничный выпуск шоу «Маска».

Звездное жюри отгадало (или нет) еще десяток своих костюмированных коллег. И одной из тех, кто произвел фурор, оказалась Любовь Успенская в маске Елочки.

Филипп Киркоров быстро разгадал давнюю подругу. Хотя, судя по их диалогу после снятия маски, «король российской эстрады» и «королева шансона» далеко не просто друзья.

«Я так счастлива, что вы сразу угадали. Если бы вы еще час гадали, я бы умерла от этой тяжести, — призналась уставшая после номера Успенская. — Так счастлива, спасибо, что вы так быстро меня узнали».

«Любочка, с наступающим Новым годом, красавица ты наша!» — тут же поздравил певицу Киркоров.

«Спасибо, мой дружок Филипп. Несостоявшийся мой муж…»

«А ведь мог бы быть тридцать лет назад…»

«Еще не поздно (поет, — Прим. авт.), еще не рано…»

«Я сделал тебе предложение под Новый год тридцать лет назад, но на повороте меня…»

«Так что, я теперь буду Любовь Киркорова?»

«У нас есть шанс новое тридцатилетие открыть с этого…»

«Я думаю, когда твой корпоратив будет, я буду Киркорова…»

«А ты представляешь – Филипп Успенский!»

«Красиво…»

«Очень. Поют Успенские-Киркоровы для вас в новогоднюю ночь. Дорого», — завершил диалог поп-король.

Добавим, что Иосиф Пригожин посоветовал Успенской сниматься в костюме Елочки на всех новогодних праздниках. 67-летняя певица ответила продюсеру, что если он сам примерит это платье, то уже ничего не захочет.

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