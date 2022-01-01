«Я теперь буду Любовь Киркорова?»: Успенская напомнила Филиппу о несостоявшейся свадьбе

В новогоднюю ночь 2022-го на канале НТВ отгремел 5-часовой праздничный выпуск шоу «Маска».
Звездное жюри отгадало (или нет) еще десяток своих костюмированных коллег. И одной из тех, кто произвел фурор, оказалась Любовь Успенская в маске Елочки.
Филипп Киркоров быстро разгадал давнюю подругу. Хотя, судя по их диалогу после снятия маски, «король российской эстрады» и «королева шансона» далеко не просто друзья.
«Я так счастлива, что вы сразу угадали. Если бы вы еще час гадали, я бы умерла от этой тяжести, — призналась уставшая после номера Успенская. — Так счастлива, спасибо, что вы так быстро меня узнали».
«Любочка, с наступающим Новым годом, красавица ты наша!» — тут же поздравил певицу Киркоров.
«Спасибо, мой дружок Филипп. Несостоявшийся мой муж…»
«А ведь мог бы быть тридцать лет назад…»
«Еще не поздно (поет, — Прим. авт.), еще не рано…»
«Я сделал тебе предложение под Новый год тридцать лет назад, но на повороте меня…»
«Так что, я теперь буду Любовь Киркорова?»
«У нас есть шанс новое тридцатилетие открыть с этого…»
«Я думаю, когда твой корпоратив будет, я буду Киркорова…»
«А ты представляешь – Филипп Успенский!»
«Красиво…»
«Очень. Поют Успенские-Киркоровы для вас в новогоднюю ночь. Дорого», — завершил диалог поп-король.
Добавим, что Иосиф Пригожин посоветовал Успенской сниматься в костюме Елочки на всех новогодних праздниках. 67-летняя певица ответила продюсеру, что если он сам примерит это платье, то уже ничего не захочет.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.