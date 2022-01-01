Не дожила до ста: умерла легендарная американская актриса Бетти Уайт

Карьера звезды длилась около 80 лет.

31 декабря, не дожив один день до 2022 года, умерла американская комедийная актриса Бетти Уайт.

Артистке было 99 лет, целый век она разменяла бы 17 января.

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на свои источники, у звезды не было какой-то конкретной болезни, она умерла естественной смертью.

С начала пандемии Бетти редко покидала свой дом в Лос-Анджелесе. Кстати, возле ее особняка сразу же после печальной новости образовался стихийный мемориал с цветами от поклонников.

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Фильмография актрисы огромна, но наиболее известна она стала благодаря сериалам «Золотые девочки», «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Красотки в Кливленде». За 80-летнюю телевизионную карьеру Уайт удостоилась шести наград «Эмми». Еще в 2014-м она стала старейшим номинантом этой премии.

Также Бетти была активной защитницей животных, телеведущей и писательницей. Добавим, что у актрисы было три брака, но ни один не принес ей детей.

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