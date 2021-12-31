«Ах ты хитрый! Он всех обманул»: Киркоров схватился за голову, когда Ежик снял свою маску на шоу

В эфире телеканала НТВ спецвыпуск программы «Новогодняя маска». Члены жюри узнали, кто скрывался под костюмом Ежика.

Весь зал скандировал: «Маску, маску, маску». А когда она была снята, члены жюри потеряли дар речи от удивления. Филипп Киркоров и певица Валерия буквально схватились за голову в полном шоке.

В костюме Ежика на сцене выступал экс-КВНщик Михаил Галустян. Ведущий «Новогодней Маски» даже пожурил Александра Ревву. Тот, как и остальные члены жюри, не признал юмориста. Для шоумена участие Галустяна в проекте стало полной неожиданностью.

«Ах ты хитрый еж», — первым заговорил Филипп Киркоров, схватившись за голову. «Ах ты хитрый армянский ежик», — вторил поп-королю сцены Александр Ревва, который не признал своего друга и товарища по КВН. «Он обманул всех! Миша, я аплодирую стоя», — не унимался бывший муж Примадонны.

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