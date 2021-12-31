Повсюду блестки и пайетки! 46-летняя Навка в «золотом» узком платье блеснула тонкой талией

Олимпийская чемпионка в танцах ну льду похвасталась эффектной фигурой.

Татьяна Навка показала, в каком наряде она будет встречать Новый 2022 год. Олимпийская чемпионка в танцах на льду покрасовалась в «золотом» платье.

Наряд фигуристки был усыпан блестками и пайетками. Спортсменка щегольнула тонкой талией, дав понять, что и в 46 лет она может дать фору более юным чемпионкам.

Выглядит экс-жена Александра Жулина просто восхитительно. В таком платье с акцентом на стройность не стыдно появиться и на светской вечеринке по случаю Нового года.

«Белый лебедь вышел из образа или нет, как думаете??» — спросила у поклонников Татьяна.

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