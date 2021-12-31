Первая елочка малютки Агаты: Джанабаева с дочуркой в платьице из фатина щегольнула у елочки

Валерий Меладзе запечатлел, как его красавица-жена укачивала на руках их дочку. Агата с интересном разглядывала нарядную елочку.

Альбина Джанабаева поделилась в Instagram свежими новогодними кадрами. Певец Валерий Меладзе запечатлел красавицу жену у нарядной елочки. Сама артистка примерила мерцающее платье с рукавами-бабочками.

Весь наряд экс-солистки группы «ВИА Гра» был усыпан блестящими пайетками. Дочку Альбина нарядила в платьице принцессы с пышной юбкой из фатина. На головке у малышки красовалась кружевная белая ленточка-бантик.

Кстати, Джанабаева повернула дочку спиной к камере, так, что поклонники не смогли рассмотреть личико малютки. И своих сыновей — Константина и Луку — певица долго скрывала от фанатов. Первенец артистки теперь живет отдельно от семьи. Он уехал учиться.

Эта новогодняя елочка стала первой для Агаты. Звездная мамочка малышки не смогла упустить такой важный момент. Она попросила мужа Валерия Меладзе записать для ее поклонников видео-поздравление. Певица пожелала всем крепкого здоровья, счастья и благополучия в Новом 2022 году.

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