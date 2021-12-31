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Первая елочка малютки Агаты: Джанабаева с дочуркой в платьице из фатина щегольнула у елочки

Валерий Меладзе запечатлел, как его красавица-жена укачивала на руках их дочку. Агата с интересном разглядывала нарядную елочку.

Первая елочка малютки Агаты: Джанабаева с дочуркой в платьице из фатина щегольнула у елочки
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: Globallookpress.com

Альбина Джанабаева поделилась в Instagram свежими новогодними кадрами. Певец Валерий Меладзе запечатлел красавицу жену у нарядной елочки. Сама артистка примерила мерцающее платье с рукавами-бабочками.

Весь наряд экс-солистки группы «ВИА Гра» был усыпан блестящими пайетками. Дочку Альбина нарядила в платьице принцессы с пышной юбкой из фатина. На головке у малышки красовалась кружевная белая ленточка-бантик.

Кстати, Джанабаева повернула дочку спиной к камере, так, что поклонники не смогли рассмотреть личико малютки. И своих сыновей — Константина и Луку — певица долго скрывала от фанатов. Первенец артистки теперь живет отдельно от семьи. Он уехал учиться.

Альбина Джанабаева с дочкой Агатой
Альбина Джанабаева с дочкой Агатой. Фото: Instagram.com/albinadzhanabae

Эта новогодняя елочка стала первой для Агаты. Звездная мамочка малышки не смогла упустить такой важный момент. Она попросила мужа Валерия Меладзе записать для ее поклонников видео-поздравление. Певица пожелала всем крепкого здоровья, счастья и благополучия в Новом 2022 году.

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