«А Харлашку-то не позвали»: Асмус в брюках для «стройности» с дочкой уселась в сани Санта-Клауса

Кристина Асмус на зимние каникулы увезла дочку Настю в Дубай. Актриса из фильма «Текст» пожаловалась на то, что уже давно не была в отпуске. Устав от съемок, репетиций в театре и светских раутов, бывшая жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова улетела на курорт вместе с единственной наследницей.

А вот юмориста Кристина с собой звать не стала. Они и раньше отдыхали отдельно. Как говорила Асмус, совместить их съемочный график очень сложно. Гарик постоянно пропадал на новых проектах, да и сама Кристина часто отсутствовала дома. С разводом ситуация не изменилась. Теперь у Харламова есть новая пассия 28-летняя Екатерина Ковальчук. Ему уже не до путешествий с бывший женой.

«С наступающим!! Любите, будьте здоровы, счастливы, верны себе и не бойтесь мечтать!» — отметила Асмус. «А Харлашку-то не позвали», «Хорошего вам отдыха! Красотулечки», «А что Гарик мимо пролетел?», «Каникулы без папы, Настя не грустит??», «Завидуем, шикарно! Можно погреться на пляже», «Санта-Клаус?? Я думал это Гарик переоделся», — пишут фолловеры.

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