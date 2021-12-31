«У Аллуси в деревне елка богаче, чем на Красной площади»: как выглядит новогодний двор при особняке Пугачевой

Шоумен Максим Галкин похвастался тем, как они с семьей украсили сад и участок, прилегающие к террасе.

Поклонники гадают, сколько Максим Галкин и Алла Пугачева тратят на украшение и подсветку во дворе замка. Вся территория, которая прилегает к роскошному особняку Примадонны освещена, как Красная площадь. Огоньки, гирлянды, нарядная елка, всюду подсветка! Фанаты не могут поверить своим глазам. «Какой же счет на электричество получит Максим после Нового года??», «Экономить не будут на подсветке», «За три километра все сверкает! С космоса видно их замок», «Улет! Какая роскошь», «Вот они тратятся на эти спецэффекты», — завистливо приговаривают поклонники.

И тут не поспоришь, соревноваться с Примадонной и шоуменом Максимом Галкиным в таком масштабе и роскоши просто невозможно. Разве что конкуренцию семейству составит Яна Рудковская, которая стала «королевой» званых вечеров. Жена Евгения Плющенко знает толк в декорировании. А все ее вечеринки проходят с помпой и шиком.

«У Аллуси в деревне елка богаче, чем на Красной площади», «В центре Москвы и то дешевле, небось, вышло», «Весь замок так и сияет! Ну какова красота», «Вау! Как сказочный дворец, все в огнях, на подсветку кучу бабла отвалили», «Красиво жить не запретишь!», «Мда… не поскупился Максим, все так и сияет», «Алла живет во дворце как королевишна», — пишут фолловеры.

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