«Оля, красные трусики торчат!»: Бузова в корсете с подвязками на бедрах щегольнула тем, что снизу

Ольга Бузова вслед за Клавой Кокой примерила корсет с подвязками на бедрах. При этом устроив сексуальное мини-дефиле экс-ведущая проекта «Дом-2» щегольнула алыми трусиками. Эротичным видео теледива поделилась в своем микроблоге, чем навлекла на себя шквал завистливых комментариев.

Подписчицы бывшей пассии блогера Давида Манукяна взъелись на Олю за то, что она показала пикантный вид снизу, сверкнув тем, что прячет под юбочкой. Зато мужская часть поклонников звездной блондинки воодушевились такими «горячими» кадрами.

«Оля, красные трусики торчат», «Бессовестная!», «Ну как так можно??», «При ходьбе трусики видны», «Под корсет только не заглядывайте», «Разврат очередной», «Что за мода на корсеты с подвязками», «Уф… я думал там вообще трусов нет», «В таком виде только в баре на пилоне отжигать», «Стрип-пластика??» — пишут фолловеры.

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