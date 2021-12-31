«Образ девушки по вызову в дорогом отеле»: Александр Васильев оценил стиль Клавы Коки

Исполнительница обожает выступать в коротких юбках, корсетах и на высокой платформе.

Историк моды Александр Васильев заметил, что за последний год артистка Клава Кока стала более смелой в плане выбора одежды.

Певица оголяет длинные ноги и соблазнительное декольте. И это телеведущий не мог оставить без внимания.

«Клава Кока – звезда нового поколения, стала в этом году одеваться весьма провокационно и сексуально. На одной из музыкальных церемоний она появилась в наряде с надписями на английском «грудь», «сосок» и так далее. Как бы экскурсия по телу. Указывая на самые важные его части, Клава привлекала к себе внимание», – подчеркнул Васильев.

«В ее внешности есть что-то от Барби: невероятно длинные ноги. И она еще подчеркивает это высокими каблуками и ботфортами. Ну и конечно, корсеты, мини, разрезы, высокие сапоги — типичный образ девушки по вызову в дорогом отеле», – отметил Васильев для 7days.

Напомним, ранее Александр Васильев высказался об имидже Ольги Бузовой. Модный эксперт не против увидеть исполнительницу хита «Мало половин» на театральной сцене в роли Золушки.

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