И прически одинаковые! Вслед за сыном Джованна Антонелли показала подросших дочек-близняшек

Бразильская актриса Джованна Антонелли, ставшая известной в России после выхода сериала «Клон», сделала настоящий подарок своим поклонникам перед Новым годом.

Звезда хоть и является довольно активным блогером, очень редко выкладывает в Сеть кадры со своими детьми – 16-летним сыном Пьетро и дочками-близнецами 11 лет Антонией и Софией.

И вот сюрприз – Джованна Антонелли выставила снимок наследника от Мурило Бенисиу (играл в теленовелле Лукаса). А теперь и дочерей от режиссера Леонардо Ногейра, с которым живет по ей день.

Двойняшки заметно подросли, сделали окрашивание и точно такие же прически, как у мамы! На обнародованном фото все три родственницы выглядели, как тройняшки еще и потому, чтобы были одеты в одинаковые халаты.

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