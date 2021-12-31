Как приготовить полезный шоколадный брауни
Видео
«Пусть год Тигра не будет на вас рычать»: что Бузова, Воробьев, Клявер и…
Видео

И прически одинаковые! Вслед за сыном Джованна Антонелли показала подросших дочек-близняшек

Исполнительница роли «Жади» в сериале «Клон» - счастливая мама троих детей.

И прически одинаковые! Вслед за сыном Джованна Антонелли показала подросших дочек-близняшек
Джованна Антонелли. Кадр из сериала "Клон" (2001)

Бразильская актриса Джованна Антонелли, ставшая известной в России после выхода сериала «Клон», сделала настоящий подарок своим поклонникам перед Новым годом.

Звезда хоть и является довольно активным блогером, очень редко выкладывает в Сеть кадры со своими детьми – 16-летним сыном Пьетро и дочками-близнецами 11 лет Антонией и Софией.

И вот сюрприз – Джованна Антонелли выставила снимок наследника от Мурило Бенисиу (играл в теленовелле Лукаса). А теперь и дочерей от режиссера Леонардо Ногейра, с которым живет по ей день.

Двойняшки заметно подросли, сделали окрашивание и точно такие же прически, как у мамы! На обнародованном фото все три родственницы выглядели, как тройняшки еще и потому, чтобы были одеты в одинаковые халаты.

Джованна Антонелли с дочками.
Джованна Антонелли с дочками. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

бразильский сериал "Клон"Джованна АнтонеллиЖадизвезда сериала "Клон"