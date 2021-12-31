«Это людям понравится»: Александр Васильев готов увидеть Ольгу Бузову в роли Золушки

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев отметил имидж Ольги Бузовой как один из самых выделяющихся на российской эстраде за 2021 год.

Васильев подводил модные итоги года и не мог не упомянуть Бузову. Поскольку имя этой знаменитости не сходило с заголовков и афиш почти весь 2021 год.

«Одной из главных героинь уходящего года стала Ольга Бузова. Все бурно обсуждали ее участие в театральной постановке МХАТа «Чудесный грузин». Но пришел новый директор и отменил спектакль. Это не значит, что для Ольги не поставят что-то другое, например «Золушку». Всяко может быть», – предположил Васильев.

«Я считаю, что, если какой-то театр хочет хайпануть, Бузову надо взять на роль Золушки, это людям понравится. И у этой сказки появится продолжение. Вот она вышла замуж за принца. Он ей изменил. И она принцу. А мачеха рассказывала про нее Малахову на телешоу. Пышные юбки, длинный шлейф — это наша новая «шальная императрица», – оценил стиль Бузовой Васильев в беседе с 7days.

Напомним, ранее Ольга Бузова нарядилась в шубку с длинным ворсом цвета травы и выступила на концерте в Серпухове. Артистка, не жалея ног, отплясывала на сцене.

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