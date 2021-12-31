Башни в огнях, елка у амфитеатра: Галкин показал свой новогодний замок в преддверии праздника

Максим Галкин показал публике, как красив сейчас его замок и территория вокруг. После обильного снегопада его имение стало походить на картинку из прекрасной сказки.

Кроме того, в преддверии Нового года артист и Алла Пугачева позаботились о специальных украшения и спецэффектах. Они установили подсветку на окнах и башнях замка, нарядили ель возле амфитеатра, поставили сверкающие скульптуры звезд во дворе, закрепили фонарики на кустах и деревьях.

«В предвкушении», — подписал опубликованное в Instagram видео Максим Галкин.

«Красиво! Сказочное королевство!», «Как в сказке красиво! Настоящий Новый год! У нас в Крыму это больше на осень похоже», «Редкий мужчина умеет жену сделать королевой, а деткам сотворить сказочное детство. Макс, ты — пример многим. Счастья вам всем!» — написали в комментариях фолловеры.

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