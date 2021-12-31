«Каждой женщине – по мужчине!»: декольтированная Пегова и строгая Стриженова поздравили с Новым годом россиянок

Ирина Пегова, Наталья Рудова и Екатерина Стриженова встретились в студийных кулуарах Останкино.

Пегова и Рудова приходили в студию «Вечернего Урганта», чтобы рассказать о своем новом фильме «Свингеры», который стартует 6 января в кинотеатрах России. Заприметив приятельницу, они решили записать видеообращение на Новый год в адрес соотечественниц.

Звезды оказались одеты совершенно в разных стилях: Ирина Пегова была облачена в декольтированное платье, а Екатерина Стриженова в деловой костюм. Но обе были веселы.

«Каждой женщине по мужчине!» — пожелала ведущая программы «Время покажет».

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