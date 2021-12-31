Если соединить Жади и Лукаса: Джованна Антонелли показала повзрослевшего сына от Мурилу Бенисиу

Бразильский сериал «Клон» о жизни прекрасной марокканки Жади и ее возлюбленного Лукаса закончился для исполнителей главных ролей Джованны Антонелли и Мурилу Бенисиу бурным романом, браком и рождением сына Пьетро.

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Однако их союз продержался недолго. И уже через 10 лет Мурило Бенисиу жил в гражданском браке с актрисой Деборой Фалабеллой, сыгравшей в теленовелле его дочь Мэл. А теперь артист состоит в отношениях со сценаристом Мануэлой Диас.

Джованна Антонелли тоже обрела семейное счастье с режиссером Леонарду Ногейра. Они воспитывают девочек-двойняшек Антонию и Софию. Исполнительница роли Жади активно ведет социальные сети, восхищая своим моложавым видом поклонников и очень редко показывает наследников в личном блоге. Но в преддверии Нового года она решила сделать своим подписчикам подарок — показать повзрослевшего сына.

Пьетро в мае исполнилось 16 лет, и на снимке он выглядел весьма мужественно, щеголяя небольшой бородкой.

Фолловеры бурно обсуждают снимок в Сети и не находят общего мнения, на кого же все-таки больше он похож из родителей.

А как считаете вы, чью внешность унаследовал Пьетро — Джованны Антонелли или Мурилу Бенисиу?

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