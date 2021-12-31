«Пристраивать Диму в каждое отверстие»: жена Дмитрия Тарасова отреагировала на слухи о его романе с Марго Овсянниковой

Анастасия Костенко дала понять, что ей надоело читать о том, что от его супруга беременна некая певица.

После того, как экс-футболист Дмитрий Тарасов засветился в клипе бывшей участницы «Дома-2» Марго Овсянниковой, в Сети поползли слухи о том, что Марго от него беременна.

Дошли они и до жены Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко, которая за небольшой срок семейной жизни успела подарить ему троих детей — двух дочерей и сына.

Во время интерактива в Instagram подписчики поинтересовались у Анастасии Костенко, как она отреагировала на то, что Марго Овсянникова беременна от ее мужа Дмитрия Тарасова.

Анастасию Костенко подобные вопросы выводят из себя.

«Если речь о моем Диме, то последние пять лет от него беременная только Анастейша. P.S. Вам не надоело пристраивать Диму в каждое отверстие?» — ехидно ответила Анастасия Костенко.

Кстати, слухи о том, что она якобы беременна от Дмитрия Тарасова, уже успела развеять и сама Марго Овсянникова.

Она прямо заявила, что экс-футболист не является отцом ее будущего малыша. Ребенка Марго Овсянникова ждет от любимого мужчины, показывать которого поклонникам не будет. Он не публичный человек.

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