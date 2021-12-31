«Конечно, рождение Луки»: Ольга Серябкина подвела итоги уходящего года

Певица Ольга Серябкина опубликовала в личном микроблоге поздравление с Новым годом и собственные достижения года уходящего.

Экс-солистка группы Serebro посчитала 2021 год замечательным.

«Ну что, подводим итоги года. 2021 год был для меня удивительным и очень счастливым. Конечно, что-то не удалось воплотить в жизнь, но я в процессе и получаю большое удовольствие от пути, по которому иду», — заявила Серябкина.

Артистка назвала два самых важных события, которые произошли в ее жизни в 2021 году.

«И есть две главные вещи, сделавшие 2021 год особенным навсегда — это, конечно, рождение Луки и написание альбома, который вы услышите в следующем году!» — отметила Ольга.

Исполнительница поинтересовалась у своих поклонников их важными моментами уходящего года:

«Я обязательно прочитаю все сообщения, мне очень интересно, какой у каждого из вас был год. И спасибо большое, что вы здесь со мной! Я вас очень люблю, обнимаю и мысленно чокаюсь с вами бокалом. Желаю вам большой любви в Новом году и прекрасных каникул! С наступающим!».

Напомним, ранее Ольга Серябкина рассказала о непростом периоде в ее жизни после рождения сына Луки. Артистка не стала молчать о послеродовой депрессии.

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