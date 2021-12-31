«Новогоднее настроение»: Дарья Пынзарь поделилась теплым семейным фото, показав подросших красавцев-сыновей

Семья ведущей «Дома-2» Дарьи Пынзарь воссоединилась в канун Нового года.

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь живут на две страны.

В Москве они работают ведущими «Дома-2», а в турецкой Алании папу с мамой ждут сыновья Дарьи и Сергея Пынзарь Артем и Давид.

В канун Нового года семья воссоединилась. Встречать 2022-й Сергей и Дарья Пынзарь будут вместе с сыновьями в Турции.

31 декабря ведущая «Дома-2» поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с мужем и сыновьями в одном из ресторанов Алании.

«Как ваше новогоднее настроение?» — поинтересовалась под семейным фото Дарья Пынзарь.

Подписчики вместо ответа принялись дружно восхищаться сыновьями пары и удивляться тому, как быстро растут мальчики. Много комплиментов получил старший сын Пынзарей Артем.

«Тема такой красавец становится!», «Какие вы все красивые! С наступающим», «Какой красавец Артем, так повзрослел, прям парень уже», «Ого! Какие детки уже большие! А вы все молодые, молодцы!» — высказались в Сети.

Напомним, старшему сыну Пынзарей Артему в июле 2022 года исполнится одиннадцать лет, а младшему, Давиду, в мае будет шесть.

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