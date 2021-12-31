«Как встретишь, так и проведешь»: Алсу вместе с дочкой Микеллой устроили танцы перед новогодней ночью

Певица решила порадовать своих поклонников и записывала веселые ролики в TikTok.

Исполнительница Алсу поделилась в личном микроблоге роликом с участием дочери Микеллы. Старшая наследница знаменитости пела и кривлялась на камеру, как и ее мама.

Поклонники Алсу не ожидали увидеть певицу абсолютно без макияжа и в домашнем наряде. Артистка напомнила фолловерам старшую сестру Микеллы. Они не могли поверить, что перед ними мать и дочь. Так молодо выглядит Алсу.

«Заряжаем вас хорошим настроением перед наступлением 2022-го. Ибо как встретишь, так и проведешь. P.S. Коленька, ты в курсе, что твоя песня «залетела» в TikTok?», — поинтересовалась певица.

«Будто сестры», «Это тот возраст, когда дети выросли, а мама нет еще», «Алсу, вы прелесть!», «Классные девчонки», «Мама зажигает», «Спасибо за отличное настроение! Новый год на носу, поэтому самое то быть в приподнятом настроении», «Словно подружки», — написали поклонники Алсу и ее дочери в комментариях под роликом.

Напомним, ранее исполнительница Алсу в белоснежном платье-бюстье подчеркнула стройную фигуру.

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