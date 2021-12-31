Блондинка в светлом – это шик: Порошина в кружевном топе кипенно-белого оттенка поздравила россиян с Новым годом

Мария Порошина обратилась в личном блоге к своим поклонникам, тепло поздравив их с Новым годом.
«Всех с наступающим Новым годом! Этот год был тяжелым, трудным для каждого из нас. Так пусть новый год принесет больше счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!» — написала Мария Порошина в Instagram.
Звезда запечатлелась у нарядной елочки в новогоднем образе, примерив кружевной топ кипенно-белого цвета, вязка которого напоминала морозный рисунок на окне или снежинку.
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