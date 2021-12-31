Милая стесняшка: дочь Кудрявцевой в пушистом белом костюмчике спела Деду Морозу на английском

Лера Кудрявцева рассказала, что наследница немного приболела, но все равно ожидала праздника.

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам, что ее дочка Маша приболела прямо на Новый год, но она так долго ждала Деда Мороза и Снегурочку, что не стала отказываться от встречи.

Сказочные герои навестили малышку, устроив для нее целое представление с песнями под баян. Наследница ведущей тоже порадовала дедушку и его внучку пением на английском языке (композиция Jingle Bells), а также стихотворением.

Лера Кудрявцева облачила Машеньку в белый пушистый костюмчик и забавный ободок с рожками-снеговичками.

«Конечно, настроение улучшилось!» — написала про впечатление дочки от общения с Дедом Морозом и Снегурочкой Лера Кудрявцева в личном блоге.

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