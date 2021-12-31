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Милая стесняшка: дочь Кудрявцевой в пушистом белом костюмчике спела Деду Морозу на английском

Лера Кудрявцева рассказала, что наследница немного приболела, но все равно ожидала праздника.

Милая стесняшка: дочь Кудрявцевой в пушистом белом костюмчике спела Деду Морозу на английском
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам, что ее дочка Маша приболела прямо на Новый год, но она так долго ждала Деда Мороза и Снегурочку, что не стала отказываться от встречи.

Сказочные герои навестили малышку, устроив для нее целое представление с песнями под баян. Наследница ведущей тоже порадовала дедушку и его внучку пением на английском языке (композиция Jingle Bells), а также стихотворением.

Лера Кудрявцева облачила Машеньку в белый пушистый костюмчик и забавный ободок с рожками-снеговичками.

«Конечно, настроение улучшилось!» — написала про впечатление дочки от общения с Дедом Морозом и Снегурочкой Лера Кудрявцева в личном блоге.

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