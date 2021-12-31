«Максимальное количество родных»: Стас Михайлов рассказал, как будет встречать Новый год

Артист с 20 лет работал 31 декабря, поэтому в последние годы старается отмечать праздник с домашними.

Исполнитель хита «Все для тебя» Стас Михайлов объяснил, почему ему особенно важно встречать Новый год в кругу родных и друзей.

Михайлов почти всю молодость проводил новогоднюю ночь на выступлениях. А в зрелом возрасте артисту захотелось теплоты общения с близкими в самую сказочную ночь в году.

«Чем старше становлюсь, тем больше хочется в этот день собрать дома максимальное количество родных и друзей, поскольку всю свою творческую жизнь, начиная с 20 лет, я 31 декабря работал», – признался Михайлов.

Артист мечтает увидеть на Новый год счастливые лица своих детей, которые будут смеяться от папиных танцев под елкой. А еще Стасу Михайлову очень хочется снега в новогоднюю ночь. Это возвращает исполнителя в детство.

«Помню, как в детстве мы, дети, бегали в новогодние дни колядовать по квартирам с мешочками и присказкой «Сеем, сеем, посеваем, с Новым годом поздравляем», соседи давали нам конфеты, печенье, подарочки. Было интересно, мы верили в чудеса, не хочу, чтобы это ощущение проходило с возрастом», – рассказал Михайлов wday.ru.

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