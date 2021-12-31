Поклонники гадают, какого близкого человека потеряла Анна Седокова в 2021-м

Певица Анна Седокова, как и многие россияне, решила подвести итоги 2021 года.

«Было сложно, но спасибо, что я пишу этот пост. Этот год забрал у меня двоих очень важных для меня… Самого любимого человека и любимую собаку, — написала 39-летняя артистка в Instagram. — Этот год был жесток. Значит, нужно становиться жестче. Я не обижаюсь. Я иду дальше».

Подписчики звезды тут же стали спрашивать в комментариях, кого из близких людей потеряла певица. Многие тут же подумали, что она все-таки рассталась со своим новым мужем Янисом Тимой — слухи об этом ходили в 2021-м. Однако уже на следующий день Седокова опубликовала снимки с игривой фотосессии с супругом, на которых они предстали в рождественских образах. Так что в отношениях с любимым у артистки, похоже, все замечательно.

Если с мужем и детьми Анны все в порядке, то подозрение падает на близких родственников артистки, но она не стала уточнять, кого имеет в виду.

«Скорее всего, речь о ее помощнице Насте, но это, вроде, больше года назад было», «Я думаю, она про дочь, что теперь живет в ЛА», «Любит она интриги такие подкидывать…» — пишут поклонники Седоковой в комментариях под ее загадочным постом.

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