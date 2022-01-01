Ангел с крылышками: жена Сэма Селезнева из «Дома-2» поделилась новогодним снимком сына

Супруга экс-участника реалити-шоу поздравила подписчиков с Новым годом, показав наследника Тимофея у елочки.

В последний день уходящего года звезды и обычные люди в соцсетях поздравляют близких и своих подписчиков с предстоящим праздником.

Как правило, в качестве новогодних открыток предлагаются красивые семейные снимки в праздничном антураже, которые создают особую, неповторимую атмосферу.

Таким же создающим настроение снимком поделилась в микроблоге жена экс-участника «Дома-2» Сэма Селезнева Юлия.

Она разместила на своей странице снимок подросшего сына Тимофея. В кадре малыш, которому в феврале исполнится два года, позирует под елкой.

Мальчик облачен в новогодний костюм. Сын Сэма Селезнева предстал в образе ангела с белыми крыльями.

«С Наступающим, мои дорогие! Будьте здоровы, счастливы, любимы, успешны, довольны всем происходящим! Пусть Ангел-хранитель всегда будет рядом с вами, уютно устроившись на правом плече и защищая от всех невзгод!» — написала под фото сына жена Сэма Селезнева.

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