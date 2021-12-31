«Я его дочка»: Кристина Орбакайте вспомнила, как видела Деда Мороза у себя дома

Исполнительница Кристина Орбакайте поделилась детскими новогодними воспоминаниями. Оба они связаны с родителями знаменитости.

Орбакайте рассказала, как отмечала Новый год в Индии, пока у ее мамы были гастроли.

«Случались у меня и необычные празднования. Однажды это произошло в Индии, вместо елки — пальма, вокруг которой мы кружили хороводы. Это было давно, у мамы тогда случились долгие гастроли, месяца на 2-3, я училась в 10-м классе и приехала к ней на зимние каникулы, а потом осталась там на месяц и выходила на сцену с балетом «Рецитал»», — вспомнила Кристина.

Еще в детстве дочь Аллы Пугачевой наблюдала за выступлениями личного Деда Мороза. Отец Кристины Орбакайте — Миколас Орбакас — до сих пор работает волшебником на детских утренниках.

«В детстве не просто верила в Деда Мороза, я его дочка. Потому что папа всю жизнь им работал и работает. Я находилась за кулисами, когда он выходил на сцену в шубе и с посохом, потом приезжал домой, а спустя годы — уже к моим детям. Клавочка до последнего верила в Деда Мороза, а потом поняла, что голос его уж больно похож на Миколаса», — отметила Кристина в беседе с wday.ru.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте запечатлелась с дочерью Клавой на шоу «Две звезды».

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