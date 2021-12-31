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«Я знаю, что окружена любовью»: Водянова показала свою «особенную» сестру, подводя итоги года

Звезда также поделилась снимками мамы и покойной бабушки.

«Я знаю, что окружена любовью»: Водянова показала свою «особенную» сестру, подводя итоги года
Наталья Водянова. Фото: Global look press

Наталья Водянова поделилась итогами года в личном блоге, заметив, что это было особенное для нее время.

Мама Натальи Водяновой.
Мама Натальи Водяновой. Фото: instagram.com/natasupernova/

«Прошлый год был для меня невероятно эмоциональным, в чем я пока не могу даже признаться самой себе. Мне нужно время, ясно одно — я испытываю огромное, всепоглощающее чувство благодарности. Я чувствую себя более присутствующей, чем когда-либо, и даже если я знаю, что мне нужно еще многому научиться и так много преодолеть, я знаю, что я окружена любовью здесь, на Земле.

Любовь — это ответ на любой вопрос и решение всего. Моя единственная цель на следующий год — найти благодать, чтобы чувствовать любовь каждый день и ко всем, включая меня. С любовью и наилучшими пожеланиями, всем счастливого 2022 года!» — написала Наталья Водянова в личном блоге.

Сестра Натальи Водяновой
Сестра Натальи Водяновой. Фото: instagram.com/natasupernova/

На своей страничке в Instagram звезда показала своих близких на фото: «особенную» сестру Оксану, маму и бабушку, которая умерла в 2021 году.

Покойная бабушка Натальи Водяновой.
Покойная бабушка Натальи Водяновой. Фото: instagram.com/natasupernova/

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