«Подарочки готовы»: Оля Рапунцель из «Дома-2» похвасталась роскошно украшенной елочкой в своей новой квартире

Экс-участница реалити-шоу Ольга Рапунцель показала, чем она порадует семью в праздник.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель и ее муж Дима Дмитренко празднично и с большим чувством вкуса и стиля украсили елку к Новому году.

В сторис микроблога Оля Рапунцель показала, как выглядит новогодняя красавица, которая стоит в кухне-гостиной их новой квартиры.

Елочка высокая, до самого потолка, она украшена шарами, переливающимися гирляндами и мишурой. Но самое главное находится, конечно же, под елкой.

Это подарки, которые для всех своих близких подготовила Ольга Рапунцель. Она делилась в микроблоге, что много времени провела в магазинах, подыскивая то, что точно обрадует ее домочадцев.

«Ну все, новогодние подарочки готовы. Теперь можно идти спать и ждать Новый год», — подписала Оля Рапунцель кадр.

Напомним, в 2021 году семья экс-участников «Дома-2» Оли Рапунцель и Димы Дмитренко переехала в собственную квартиру в Москве. Пара с двумя детьми — дочками Василисой и Софией — больше не скитается по съемным углам, а живет в своем комфортном и красивом жилище.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.