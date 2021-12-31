«Перекрасила волосы в черный цвет»: Александр Васильев увидел в Насте Ивлеевой образ Лолиты

Историк моды Александр Васильев оценил образованность блогера Насти Ивлеевой , а также ее пристрастие к черным образам.

Васильев посмотрел интервью Собчак с Ивлеевой. Модный специалист не заметил, что бывшая жена музыканта Элджея отличается интеллектуальными способностями. Однако, по словам телеведущего, Насте это не мешает быть звездой. К тому же, у Ивлеевой появился новый выделяющийся стиль.

«Настя Ивлеева в конце года перекрасила волосы в черный цвет и стала похожа на Лолиту. У нее куча подписчиков, рекламные контракты, большой успех. Я смотрел ее интервью Собчак, и она мне показалась не самой образованной девушкой», – рассказал Васильев о первом впечатлении, которое производит Ивлеева.

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«Глядя на Настю, я думаю: а зачем читать книги, ходить в музеи? Можно сморозить чушь в своем блоге, и все будут в восторге! Настя любит накрасить ногти черным лаком, одеться во все черное, как героиня «Семейки Аддамс». Или ученица факультета черной магии», – резюмировал Васильев для 7days.

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