Без Верочки: молодая мачеха дочери покойной Юлии Началовой поделилась семейным снимком, на котором нет ее падчерицы

Жена Евгения Алдонина Ольга довольно смелым кадром поздравила подписчиков с Новым годом.

Футболист Евгений Алдонин после развода с ныне покойной певицей Юлией Началовой встретил новую избранницу по имени Ольга.

Пара уже несколько лет счастлива в браке и воспитывает двух детей — сына Артема и дочку Анжелику.

У Ольги Алдониной теплые отношения с ее падчерицей, дочерью покойной Юлии Началовой Верой Алдониной. Верочка часто бывает в гостях в семье папы, где ее всегда тепло принимают. Молодая красавица-мачеха окружила Веру любовью после смерти мамы.

В канун Нового года Ольга Алдонина поделилась в микроблоге семейным снимком, на котором Веры Алдониной нет. Готовясь к празднику заранее, Ольга Алдонина сделала это фото во время недавнего отдыха на Мальдивах.

В кадре Ольга и Евгений Алдонины вместе с детьми предстали на пляже в купальных костюмах и новогодних колпачках. Ольга Алдонина украсила грудь мишурой.

«Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Будьте здоровы, любите, наслаждайтесь, покоряйте новые вершины, живите в гармонии, развивайтесь, путешествуйте! Пусть новый 2022 год принесет нам много приятных впечатлений», — подписала кадр Ольга Алдонина.

На фото видны лица и сына, и дочери Алдониных. Анжелику пара почти не показывает. А глядя на снимок, становится очевидным, что оба ребенка похожи на своего папу Евгения Алдонина.

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