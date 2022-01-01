«Что-то от Круэллы»: Васильев совсем не против короткой длины нарядов Долиной

Телеведущий Александр Васильев отметил перемены в лучшую сторону в имидже исполнительницы Ларисы Долиной.

Модный эксперт сравнил певицу с главной героиней фильма «Круэлла».

«Лариса Долина несказанно преобразилась, невероятно постройнела. Но вместе с тем в ее образе появилось что-то от Круэллы. Может, все дело в изгибе бровей? Она стала похожа на волшебницу, но не самую добрую, а ту, которая может вас и заколдовать», — подчеркнул Васильев.

Александр Васильев похвалил артистку за смелость. В свои 66 не боится коротких платьев.

«Лариса — женщина с потрясающей судьбой и уникальными вокальными данными. И думаю, что победительницей ее можно назвать однозначно. Она выглядит молодо, смело открывает коленки. Но вспомним о Брижит Макрон, она приблизительно в этом же возрасте и тоже все время ходит в юбках такой длины. Значит, ей можно, а Долиной нельзя?» — заявил Васильев в 7days.

Напомним, ранее Лариса Долина в алом мини-платье с пайетками предстала на шоу «Голос».

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