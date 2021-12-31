Как отметила заслуженный тренер, она желает всем здоровья.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в Instagram разместила уникальный снимок из своей молодости. На кадре она запечатлена с подругами своей молодости – Еленой Чайковской и Людмилой Пахомовой.

«Канун Нового года — особенные для меня дни. Вчера отмечала День рождения мой тренер, коллега, подруга Елена Анатольевна Чайковская. Здоровья огромного! Сегодня День рождения у Людмилы Пахомовой. Милы нет с нами много лет, но мы помним и любим ее». Татьяна Тарасова

«Какие вы тут все юные и милые», «Светлая память Миле, а вам крепкого здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Людмила Пахомова – олимпийская чемпионка 1976 года в танцах на льду. Она умерла в 39 лет от лимфогранулематоза.

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