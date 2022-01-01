«Мини-копия папы»: Николаева запечатлелась с новорожденным сыном под нарядной елочкой

Ведущая Елена Николаева 21 декабря впервые стала мамой. Для ее мужа Игоря Вдовина это уже пятый ребенок. Трех детей ему родила первая жена, дочь Ариадну — Анастасия Волочкова.
Малыша назвали Сашей, Елена Николаева уверена, что он очень похож именно на отца, хотя и перенял кое-что от нее. В личном блоге она поделилась своими впечатлениями о внешности малыша, а также выставила фотографию у нарядной новогодней елочки.
«День, когда выспались все. Не только сладкий мальчик. Александр — мини-копия папы. Так что рядом со мной теперь два образцовых мужчины. Моего у сына — только группа крови и глаза, пока смотрит на нас насыщенными синими. В принципе, такого #итогигода уже было бы достаточно. В декабре ведь помнишь только то, что здесь и сейчас. И непременно только хорошее», — написала ведущая в своем аккаунте Instagram.
Елена Николаева заметила, что с появлением на свет ребенка, в ее жизни стало гораздо больше любви, кроме того, она стала совсем иначе смотреть на этот мир.
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