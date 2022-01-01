«Мини-копия папы»: Николаева запечатлелась с новорожденным сыном под нарядной елочкой

Жена экс-мужа Волочковой считает, что ее Саша перенял от нее только глаза.

Ведущая Елена Николаева 21 декабря впервые стала мамой. Для ее мужа Игоря Вдовина это уже пятый ребенок. Трех детей ему родила первая жена, дочь Ариадну — Анастасия Волочкова.

Малыша назвали Сашей, Елена Николаева уверена, что он очень похож именно на отца, хотя и перенял кое-что от нее. В личном блоге она поделилась своими впечатлениями о внешности малыша, а также выставила фотографию у нарядной новогодней елочки.

«День, когда выспались все. Не только сладкий мальчик. Александр — мини-копия папы. Так что рядом со мной теперь два образцовых мужчины. Моего у сына — только группа крови и глаза, пока смотрит на нас насыщенными синими. В принципе, такого #итогигода уже было бы достаточно. В декабре ведь помнишь только то, что здесь и сейчас. И непременно только хорошее», — написала ведущая в своем аккаунте Instagram.

Елена Николаева заметила, что с появлением на свет ребенка, в ее жизни стало гораздо больше любви, кроме того, она стала совсем иначе смотреть на этот мир.

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