Умер старший брат патриарха Кирилла Николай Гундяев

30 декабря скончался старший брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Николай Гундяев.

Об этом под Новый год сообщили на сайте Московского партиархата. Священнику был 81 год. Причиной смерти называется тяжелая продолжительная болезнь.

Отпевание отца Николая пройдет 2 января 2022 года. Похоронят его на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Гундяев был почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге, а также профессором (и ректором в 1986/87 годах) Ленинградской духовной академии. Его сын Михаил Также стал священником.

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Добавим, что у патриаха Кирилла также есть сестра Елена Гундяева, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии.

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