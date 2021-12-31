Соблазнительная Снегурочка: Стеша Маликова в белоснежном мини-платье по фигуре кокетливо показала стройные ножки

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова покрасовалась на предновогодней вечеринке в ресторане.

В канун Нового года большая и дружная семья Маликовых собралась на предпраздничном ужине в ресторане. Маленькие и взрослые члены звездного семейства приятно провели время в обществе друг друга.

О торжественном предновогоднем ужине в своем микроблоге рассказала дочь известного композитора Дмитрия Маликова Стефания Маликова.

На вечеринке она охотно позировала для фото с отцом, дедушкой Юрием Маликовым и братом Марком, которому в январе исполнится четыре года.

«Новогодний расфокус», — так подписала галерею снимков с вечеринки Стеша Маликова.

Для праздничного семейного выхода она выбрала новогодний лук, в котором выглядела, как Снегурочка.

Стеша Маликова распустила свои роскошные волнистые локоны. И облачилась в трикотажное белое платье, подчеркивающее ее фигуру.

Платье длиною выше колен, открывало стройные ножки Стефании Маликовой. А замшевые сапожки бежевого оттенка гармонировали с оттенком волос. Именно этот прием позволяет визуально выглядеть выше ростом.

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