«Даст бог, буду жить для себя»: Яна Рудковская планирует активно работать до 60 лет

Звездный продюсер рассказала, что ей нужно успеть сделать до пенсии.

Жена Евгения Плющенко и мама Гном Гномыча превращает любой проект в коммерческий. Яна Рудковская живет в роскошном особняке, но все еще не заработала себе на беззаботную старость.

Рудковская призналась, что до 60 лет должна еще потрудиться. Поскольку на пенсии Яна хочет жить, словно счастливчик с «золотой» безлимитной картой из шоу «Орел и решка».

«Каков мой ресурс, сколько я еще так, как электровеник, активно проработаю? Ну, наверное, еще лет десять-пятнадцать. Мне нужно заработать деньги, чтобы потом можно было путешествовать, сдавать в аренду свою недвижимость, свои проекты и спокойно жить и наслаждаться жизнью, чего пока я не могу себе позволить», — заявила продюсер.

Яна отметила, что ей на протяжении 15 лет помогает небольшая команда. Однако большинство идей продюсерского центра принадлежат только самой Рудковской.

«Сейчас у меня огромное количество проектов, я работаю, трачу все силы, всю энергию, а потом, лет в шестьдесят, даст бог, буду жить для себя», — добавила Рудковская в интервью OK!.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.