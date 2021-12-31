Дедушка, папа и брат: Стеша Маликова запечатлелась с тремя любимыми мужчинам на предновогодней вечеринке

Стефания Маликова позировала с мужской частью своей семьи в ресторане.

Семья известного музыканта Дмитрия Маликова и его жены Елены Изаксон устроила предновогоднюю вечеринку в одном из столичных ресторанов.

Кадрами с праздничного ужина в своем микроблоге поделилась наследника композитора Дмитрия — Маликова Стефания.

Она показала нечеткие, но очень милые ее сердцу кадры. За красиво сервированным столом Стеша Маликова предстала с дедушкой, 78-летним Юрием Маликовым, и братом Марком Маликовым. На фото Стеша обнимает младшего брата и пытается уговорить его смотреть в камеру.

В кадр попал и папа Стефании — 51-летний Дмитрий Маликов.

«Новогодний расфокус», — подписала снимок Стеша Маликова.

2022 год начнется для звездной семьи с череды дней рождения. В январе исполнится четыре года ее младшему члену — Марку Маликову, затем свое 52-летие отметит Дмитрий Маликов.

Ну а в феврале будет принимать поздравления Стефания Маликова. Наследнице известного семейства исполнится двадцать два года.

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