Две дочки Алсу на одном фото: красавицы Микелла и Сафина отметились на прогулке в одном стиле

38-летняя певица Алсу — счастливая мама троих детей. Самым публичным ребенком звезды считается средняя дочь, Микелла Абрамова, которая вышла в финал конкурса «Голос. Дети».

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Сына Рафаэля, родившегося в августе 2016 года, артистка, напротив, старается скрывать от публики, показывая в личном блоге его исключительно со спины.

Ну а старшая наследница Сафина хоть и унаследовала музыкальный слух от мамы, пока не собирается идти в артистки. Она, в принципе, растет довольно скромным подростком, особо не сверкая в Сети и на телевидении, крайне редко появляясь на снимках Алсу или Микеллы.

Но в этот раз наследница звезды сделала исключение, запечатлевшись с младшей сестрой на прогулке. Обе родственницы оделись в кэжуал-стиль с джинсами. Сафина примерила брюки-трубы, а Микелла — дудочки.

«До свидания 2021 год! Ты был великолепен, но давайте двигаться дальше! Желаю всем удачи в новом году!» — подписала снимок Микелла Абрамова.

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