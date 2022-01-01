«Обычно три дня украшаем»: Яна Рудковская рассказала о новогодних традициях в своей семье

Звездный продюсер Яна Рудковская рассказала, как обычно проводит новогоднюю ночь.

Знаменитость встречает Новый год у себя в особняке в кругу близких. В семье Рудковской есть праздничные традиции.

«Каких-то особенных нет, есть самые простые, которые все любят с детства: зажигаем бенгальские огни, устраиваем салют, у нас всегда елка наряжается невероятная, живая, 5-метровая, игрушки каждый год тематические — под шоу, которое делаем», — рассказала Рудковская.

К слову, Яна Рудковская украшает дом к торжеству несколько дней.

«Обычно три дня украшаем: елки в каждом доме, два дома украшены, декорирована вся территория, все горит и переливается, чтобы у детей было полное ощущение праздника. Я обожаю Новый год, обожаю с детства. Когда дети находят подарки под елкой, когда приходят Дед Мороз со Снегурочкой», — призналась Яна в интервью OK!.

Напомним, ранее Яна Рудковская в платье с пышной травяной юбкой королевы и в алом жакете позировала с видом на центр Парижа.

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