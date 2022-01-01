«Покажите, кто лучше»: Яна Рудковская рассказала о большой трудоспособности Саши Плющенко

Родительница Гном Гномыча — Яна Рудковская — очень гордится своим мальчиком. Знаменитость видит у Саши Плющенко большой спортивный потенциал.

Рудковская считает старшего сына техничным фигуристом. При этом с артистизмом у мальчика, по мнению продюсера, тоже все в порядке.

«Когда начинаются разговоры про Сашу, про Арсюшу, я могу сказать так: если эти дети будут работать, они должны добиться успехов. Саша — очень талантливый мальчик, его эмоции на льду, его техника — папина. Когда говорят, что есть кто-то лучше, ну покажите, кто лучше, покажите — пока не видели», — усмехнулась Рудковская.

«Если бы у него не было примера перед глазами, сколько работают мама и папа, наверное, у него не было бы таких результатов. Он ведь реально много работает. Он давно бы у нас был еще более техничным, если бы не перелом руки», — добавила Яна в разговоре с OK!.

Напомним, ранее Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко и их старшим сыном Сашей пришли в гости к Ивану Урганту.

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