На все времена: Хромченко показала красивое платье, которое станет хорошим вложением средств

В этом сезоне оно очень актуально.

В этом году пайетки — фаворит сезона, они уместны не только в торжественных праздничных образах, но и в обыденных.

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Хорошей инвестицией станет платье-чешуя с крупными пайетками, сказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». По словам ведущей, оно легко трансформируется в новые аутфиты, в зависимости от дополнения.

«Платье-чешуя может быть очень выгодным вложением и может вам служить очень долго, и может трансформироваться сообразно стилистике вашего костюма, а также элементов, которые вы хотите в него внедрить», — прокомментировала Хромченко.

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