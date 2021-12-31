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«Татьяна – моя самая страшная потеря»: Прохор Шаляпин рассказал о своей главной трагедии года

По словам музыканта, нужно ко всему относиться философски.

«Татьяна – моя самая страшная потеря»: Прохор Шаляпин рассказал о своей главной трагедии года
Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Музыкант Прохор Шаляпин заявил, что философски относится к трагедиям, которые случаются порой в его жизни. Он понимает, что каждый человек постепенно идет к Богу. У каждого свой черед.

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

«Конечно, Татьяна — моя самая страшная потеря. Я не знаю, как это комментировать. Ведь она не одна ушла из-за коронавируса, скончалось еще несколько миллионов человек».

Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, прошедший ход был крайне неоднозначным и насыщенным на события. При этом он не может сказать, что год был слишком тяжелым. У него он получился экстремальным, трагическим и разным, сообщает Wday.ru.

Напомним, что в этом году Прохор Шаляпин похоронил свою жену Татьяну Дэвис. Канадская миллионерша умерла от коронавируса.

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