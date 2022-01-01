«Самая красивая в мире»: Яна Рудковская рассказала, чего добилась в 2021 году

Жена фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская — подвела итоги 2021 года. Знаменитость подчеркнула, что успела достичь многого. Хотя не обошлось и без неприятных моментов.

Рудковская вспомнила, что в 2021 году ее семье пришлось обратить внимание на здоровье.

«Мама сломала ногу, Саша сломал руку, почти вся семья, кроме нас с Женей, переболела коронавирусом. Когда болеют дети и родители, это очень тяжело морально», — призналась Рудковская.

Зато продюсер закончила строительство Академии «Ангелы Плющенко». Вместе с мужем Евгением Плющенко Яна Рудковская гордятся своим детищем:

«Потрясающе красивая арена, пожалуй, самая красивая в мире, сделанная в стиле шале. Построить такую арену за такой короткий срок — я считаю, выдающееся достижение. Плюс построить парк, построить коттеджи, где живут спортсмены, и все это всего лишь за один год — программа-максимум была выполнена».

Рудковская добавила, что к 2021 году относится нейтрально.

«Всегда есть и плюсы, и минусы, но я могу сказать, что год был и сложный и, скажем так, интересный», — заявила Яна в беседе с OK!.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.