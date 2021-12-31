Нинидзе почему-то не позвали: Виторган веселился на дне рождения отца с первой и третьей женой

Его знаменитому папе — актеру Эммануилу Виторгану — исполнилось 82 года.

Актер Максим Виторган веселился на дне рождения своего знаменитого отца Эммануила в обществе первой и третьей жены — Виктории Верберг и Ксении Собчак.

В Instagram Эммануил Виторган опубликовал кадры со своего 82-летия. Интересно, что на фотографиях не оказалось нынешней возлюбленной Максима Виторгана — актрисы Нино Нинидзе. По каким причинам она отсутствовала – неизвестно.

«Дорогие мои родные и близкие друзья, благодарю за праздник, за поздравления! Обнимаю, ваш!» Эммануил Виторган

Напомним, что у Максима Виторгана от актрисы Виктории Верберг, которая старше его на девять лет, двое детей — дочь Полина и сын Даниил. От третьей жены — светской львицы Ксении Собчак — сын Платон.

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