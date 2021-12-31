Джоан Роулинг не пришла на съемки воссоединения актеров «Гарри Поттера», и вот почему

Но зрители все же увидят ее на экране.

Специальный эпизод-воссоединение «Гарри Поттера», который выйдет 1 января 2022 года, с первой новости о себе привлек внимание к неловкому моменту — появится в нем писательница Джоан Роулинг или нет.

Сначала сообщили, что ее не будет, потом появилась информация, что кадры с автором книг все-таки запланированы в новогоднем шоу. За день до премьеры журналисты узнали подробности участия знаменитой англичанки.

Как сообщает издание Entertainment Weekly, писательнице было направлено приглашение на съемки спецэпизода, но ее команда посчитала, что ранние видеокомментарии Роулинг, записанные в 2019 году, еще не потеряли своей актуальности и вполне могут быть использованы для шоу воссоединения актеров.

В итоге автор книг в спецэпизоде не снималась, но кадры с ее воспоминаниями в готовой версии появятся. Источники среди организаторов проекта отмечают, что скандал между писательницей и трансгендерным сообществом в этой ситуации абсолютно ни при чем.

Напомним, Джоан Роулинг несколько раз выступала в соцсетях против того, чтобы считать трансгендеров женщинами. За это ЛГБТ-активисты подвергли ее критике, и многие актеры Гарри Поттера, выражая свою толерантность, поддержали их, выступив против писательницы, чья история принесла им славу.

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