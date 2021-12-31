Будут писать небылицы! Ургант вступился за сына Рудковской после выдумок в СМИ

Как отметил телеведущий, на вбросы не надо обращать внимание.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы на Первом канале обратился к юному фигуристу Саше Плющенко, после того, как в одном из СМИ был опубликован сомнительный материал о состоянии и здоровье Гном Гномыча.

По словам Ивана Урганта, у него самого есть дети. Он сочувствует тем, кто все время находится в центре внимания. Как заметил Ургант, Саша Плющенко — самый популярный действующий фигурист, у него самое большое количество подписчиков. Ургант уверен, что про сына Плющенко и Рудковской и в будущем будут писать всякие небылицы.

«Надо ли наказать? Саша, ты хочешь ездить мимо тюрем и говорить: «Там сидят те, кого я посадил?» Иван Ургант

Напомним, что мама Саши Плющенко, продюсер Яна Рудковская, подала в суд на издание, которое написало статью про ее сына. Она хочет добиться уголовного наказания для журналистов и заказчиков.

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